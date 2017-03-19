ФОТО: В Вяндра BMW перевернулся на крышу, водитель сбежал

В Вяндра на улице Пильве вчера утром произошла авария, когда потерявший контроль над автомобилем водитель съехал с дороги и машина приземлилась на крышу.

В субботу утром около 9 часов в Центр тревоги сообщили о ДТП в поселке Вяндра на улице Пильве, сказал Delfi пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.

По первоначальным данным, водитель потерял контроль над автомобилем BMW, съехал с дороги и врезался в дорожную трубу. В результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу. Местный житель отметил, что находившийся за рулем автомобиля водитель, очевидно, был пьян.

По словам регионального полицейского Янека Сахаренко, предполагаемый водитель машины полиции известен. Полицейские нашли владельца машины с признаками употребления алкоголя после ДТП у него дома.

Полиция начала производство для выяснения обстоятельств ДТП.