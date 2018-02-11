ФОТО: В волости Выру открытым пламенем полыхает дом

Сегодня произошел пожар в деревне Козе в волости Выру, где загорелся двухэтажный деревянный дом.
Люди выбрались из здания своими силам.
Пожарных вызвал владелец дома, жизни людей ничего не угрожает.
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Сегодня произошел пожар в деревне Козе в волости Выру, где загорелся двухэтажный деревянный дом.
Люди выбрались из здания своими силам.
Пожарных вызвал владелец дома, жизни людей ничего не угрожает.
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