ФОТО: В волости Вяндра сгорела уникальная коллекция кактусов

Уникальная коллекция кактусов известного эстонского садовника Харри Пооми была уничтожена в результате пожара в садоводческом хозяйстве Сааре - Тырва-аугу в волости Вяндра, передает "Актуальная камера".

Это была самая солидная коллекция кактусов в стране — в течение 26 лет Пооми собрал несколько тысяч растений. В их числе были и "колючки", посаженные ещё бабушкой садовника, пишет rus.err.ee.

Теперь на их месте — пепелище. По словам садовника, возгорание пластмассы, из которой сделана теплица, произошло так быстро, что спасти кактусы не удалось.