11.02.2017, 20:50

ФОТО: В волости Вяндра сгорела уникальная коллекция кактусов

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В волости Вяндра сгорела уникальная коллекция кактусов
Foto: Anni Õnneleid

Уникальная коллекция кактусов известного эстонского садовника Харри Пооми была уничтожена в результате пожара в садоводческом хозяйстве Сааре - Тырва-аугу в волости Вяндра, передает "Актуальная камера".

Это была самая солидная коллекция кактусов в стране — в течение 26 лет Пооми собрал несколько тысяч растений. В их числе были и "колючки", посаженные ещё бабушкой садовника, пишет rus.err.ee.

Теперь на их месте — пепелище. По словам садовника, возгорание пластмассы, из которой сделана теплица, произошло так быстро, что спасти кактусы не удалось.

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