ФОТО: В волости Вильянди столкнулись два автомобиля. Есть пострадавший

14 августа около трех часов дня в Вильяндимаа, в волости Вильянди, произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автомобили BMW и Škoda.
Находившийся в автомобиле Škoda мужчина был доставлен в больницу для проверки состояния. В BMW в момент ДТП было трое: двое взрослых и маленький ребенок, который, к счастью, не пострадал.
Причиной происшествия было то, что водитель Škoda резко затормозил во время движения по трассе, а следовавший за ним BMW не сумел избежать столкновения, в результате которого Škoda оказалась в кювете.
Полиция напоминает водителям, как важно держать дистанцию.
Jõhvi, Дом, 150 000 EUR
Tallinn, Коммерческий, 3 690 EUR
Зарегистрированные (1) Анонимные (0)