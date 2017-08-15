ФОТО: В волости Вильянди столкнулись два автомобиля. Есть пострадавший

14 августа около трех часов дня в Вильяндимаа, в волости Вильянди, произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись автомобили BMW и Škoda.

Находившийся в автомобиле Škoda мужчина был доставлен в больницу для проверки состояния. В BMW в момент ДТП было трое: двое взрослых и маленький ребенок, который, к счастью, не пострадал.

Причиной происшествия было то, что водитель Škoda резко затормозил во время движения по трассе, а следовавший за ним BMW не сумел избежать столкновения, в результате которого Škoda оказалась в кювете.

Полиция напоминает водителям, как важно держать дистанцию.