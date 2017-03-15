ФОТО: В волости Виймси 71-летняя женщина на Nissan врезалась в дерево

В волости Виймси в Хаабнеэме сегодня после полудня управлявшая автомобилем Nissan пожилая женщина врезалась в дерево в дворовой зоне.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк сказал Delfi, что через несколько минут после трех часов сообщили о ДТП в Хаабнеэме на Калури теэ, где автомобиль Nissan, которым управляла 71-летняя женщина, съехал с дороги и врезался в дерево.

Скорая помощь доставила женщину в больницу, где выяснятся ее точные травмы.

Водитель был трезв.