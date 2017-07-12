12.07.2017, 18:30

ФОТО: В волости Тамсалу столкнулись фура и легковушка


rus.delfi.ee
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Avarii, Võhmuta, Tamsalu vald
Avarii, Võhmuta, Tamsalu valdFoto: Ain Liiva.

Около 14:50 Центр тревоги получил сообщение о ДТП в Выхмату в волости Тамсалу, где фура врезалась сзади в легковой автомобиль Volkswagen.

На шоссе Ярва-Яани-Тамсалу-Кулленга фура начала совершать обгон легкового автомобиля, когда тот начал перестраиваться на другую полосу.

Хотя В ДТП никто не пострадал, но скорая помощь на всякий случай отвезла в больницу на осмотр находившуюся за рулем Volkswagen женщину.

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