29.04.2017, 20:18

ФОТО: В волости Сауэ сгорел жилой дом, погибла женщина и кошка с собакой


rus.delfi.ee
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Tulekahju Harjumaal
Galerii: 5 pilti
Tulekahju Harjumaal Foto: Nõmme päästekomando

В ночь на субботу, примерно в 4 утра, в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Харьюмаа, в волости Сауэ, в деревне Ванамыйза — горел жилой дом.

Звонивший рассказал, что дом полыхает, видны языки пламени. Когда спасатели прибыли на место происшествия, огнем были объяты два этажа дома, языки пламени вырывались из-под крыши.

Примерно в 6:30 огонь был взят под контроль. Работы по тушению продолжались примерно до 11 часов. Позже спасатели обнаружили в доме тело погибшей в пожаре пожилой женщины, а также тела собаки и кошки.

Причину возникновения пожара установит следствие.

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