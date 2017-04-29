ФОТО: В волости Сауэ сгорел жилой дом, погибла женщина и кошка с собакой

В ночь на субботу, примерно в 4 утра, в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Харьюмаа, в волости Сауэ, в деревне Ванамыйза — горел жилой дом.

Звонивший рассказал, что дом полыхает, видны языки пламени. Когда спасатели прибыли на место происшествия, огнем были объяты два этажа дома, языки пламени вырывались из-под крыши. Примерно в 6:30 огонь был взят под контроль. Работы по тушению продолжались примерно до 11 часов. Позже спасатели обнаружили в доме тело погибшей в пожаре пожилой женщины, а также тела собаки и кошки. Причину возникновения пожара установит следствие.