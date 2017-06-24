ФОТО: В Вильяндиском уезде погиб 16-летний водитель кроссового автомобиля

В субботу в Вильяндиском уезде в результате ДТП погиб 16-летний водитель кроссового автомобиля, передает rus.err.ee.



Как сообщает портал новостей вещания ERR.ee, информация о происшествии в деревне Холстре поступила полиции в 11:01.

Изначально сообщалось, что подросток управлял мотовездеходом ATV. Позднее сотрудники правопорядка уточнили, что речь идет о кроссовом автомобиле.

Транспортное средство перевернулось и подросток оказался под ним. За сохранение жизни юноши боролись врачи, но безуспешно. От полученных травм он скончался на месте.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.