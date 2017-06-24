24.06.2017, 13:40

ФОТО: В Вильяндиском уезде погиб 16-летний водитель кроссового автомобиля

дополнено в 16:10
rus.delfi.ee
EST
Õnnetus Viljandimaal
Õnnetus ViljandimaalFoto: PPA

В субботу в Вильяндиском уезде в результате ДТП погиб 16-летний водитель кроссового автомобиля, передает rus.err.ee.


Как сообщает портал новостей вещания ERR.ee, информация о происшествии в деревне Холстре поступила полиции в 11:01.

Изначально сообщалось, что подросток управлял мотовездеходом ATV. Позднее сотрудники правопорядка уточнили, что речь идет о кроссовом автомобиле.

Транспортное средство перевернулось и подросток оказался под ним. За сохранение жизни юноши боролись врачи, но безуспешно. От полученных травм он скончался на месте.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.

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