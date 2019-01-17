ФОТО: В Вильяндимаа застрявшая в грязи фура заблокировала движение

По первоначальным данным, грузовик с прицепом с литовскими номерами двигался из Олуствере в сторону Сууре-Яани, когда уже на дороге Сууре-Яани — Олуствере обнаружил, что тяжелым грузовикам там ездить запрещено.

Водитель грузовика решил доехать до первого окончания дороги, чтобы там развернуться. Но пошло так неудачно, что машина застряла в грязи и прицеп заблокировал движение в обоих направлениях.

Прибывший на место трактор в конце концов помог грузовику выехать на дорогу, и грузовик смог продолжить свой путь. Движение было закрыто более получаса.