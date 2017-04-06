06.04.2017, 10:20

ФОТО: В Вильяндимаа загорелось полгектара травы, огонь угрожал зданиям


rus.delfi.ee
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Kulupõleng Õisus
Kulupõleng ÕisusFoto: Päästeamet

В Вильяндимаа в поселке Ыйзу загорелось полгектара сухой травы, когда местный житель сжигал старые коряги. Огонь угрожал и расположенным поблизости зданиям.

Лыунаский спасательный центр сообщил, что вчера в 11:29 в поселке Ыйзу местный житель сжигал на кострах старые коряги, от чего в свою очередь загорелось полгектара сухой травы и огонь угрожал зданиям.

Спасатели потушили пожар примерно за час. Спасатели предупреждают, что при разжигании костров следует обеспечить, чтобы огонь не распространился на окрестности. В ветреную погоду разжигание костров запрещено.

Kulupõleng Õisus Foto: Päästeamet

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