ФОТО: В Вильяндимаа загорелось полгектара травы, огонь угрожал зданиям

В Вильяндимаа в поселке Ыйзу загорелось полгектара сухой травы, когда местный житель сжигал старые коряги. Огонь угрожал и расположенным поблизости зданиям.

Лыунаский спасательный центр сообщил, что вчера в 11:29 в поселке Ыйзу местный житель сжигал на кострах старые коряги, от чего в свою очередь загорелось полгектара сухой травы и огонь угрожал зданиям.

Спасатели потушили пожар примерно за час. Спасатели предупреждают, что при разжигании костров следует обеспечить, чтобы огонь не распространился на окрестности. В ветреную погоду разжигание костров запрещено.