10.01.2019, 19:05

ФОТО: В Вильяндимаа загорелась фабрика по изготовлению свечей


rus.delfi.ee
EST
Võhma küünlavabrikus oli tulekahju
Võhma küünlavabrikus oli tulekahjuFoto: Kenno Soo

В четверг вечером в Выхма в Вильяндимаа загорелась фабрика по изготовлению свечей. Пожар произошел в упаковочном помещении, люди не пострадали.

Центр тревоги в 16:42 получил сообщение о пожаре на улице Кауба в Выхма. Когда спасатели прибыли на место, здание фабрики было наполнено дымом. Работники самостоятельно выбрались оттуда.

Возгорание произошло в упаковочном помещении фабрики. Перед приездом спасателей работники смогли потушить пламя с помощью огнетушителей, тем самым предотвратив серьезный ущерб.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии