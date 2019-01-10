10.01.2019, 19:05
ФОТО: В Вильяндимаа загорелась фабрика по изготовлению свечей
В четверг вечером в Выхма в Вильяндимаа загорелась фабрика по изготовлению свечей. Пожар произошел в упаковочном помещении, люди не пострадали.
В четверг вечером в Выхма в Вильяндимаа загорелась фабрика по изготовлению свечей. Пожар произошел в упаковочном помещении, люди не пострадали.
Центр тревоги в 16:42 получил сообщение о пожаре на улице Кауба в Выхма. Когда спасатели прибыли на место, здание фабрики было наполнено дымом. Работники самостоятельно выбрались оттуда.
Возгорание произошло в упаковочном помещении фабрики. Перед приездом спасателей работники смогли потушить пламя с помощью огнетушителей, тем самым предотвратив серьезный ущерб.
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