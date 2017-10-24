24.10.2017, 17:25

ФОТО: В Вильяндимаа Volkswagen врезался в Alfa Romeo


rus.delfi.ee
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Viljandimaal juhtus kahe autoga avarii, üks inimene sai viga
Viljandimaal juhtus kahe autoga avarii, üks inimene sai vigaFoto: Kenno Soo

Сегодня около 14:30 произошло ДТП на 43 километре шоссе Имавере — Вильянди — Каркси-Нуйа, то есть в Вильяндимаа в волости Вильянди в деревне Карула, где Volkswagen врезался сзади в Alfa Romeo.

По первоначальным данным, Alfa Romeo хотел повернуть налево, но водитель Volkswagen не успел затормозить и врезался в него сзади, в результате чего Volkswagen вылетел в поле и Alfa Romeo остался на дороге.

Водитель Alfa Romeo пострадал и был доставлен в Вильяндискую больницу. Водитель Volkswagen не пострадал.

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