ФОТО: В Вильяндимаа в пожаре погибли три человека

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Сегодня в 20:51 Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Кыйдама в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа горит квартира.