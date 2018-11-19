19.11.2018, 21:56

ФОТО: В Вильяндимаа в пожаре погибли три человека

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rus.delfi.ee
EST 1
Galerii: 41 pilti
Viljandimaa kortermaja põleng Foto: Kaspar Pokk

Сегодня в 20:51 Центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Кыйдама в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа горит квартира.

По предварительным данным, в результате возгорания погибли три человека.

Kenno Soo
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