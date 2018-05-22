22.05.2018, 17:59

ФОТО: В Вильяндимаа в аварии тяжело пострадали два человека

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rus.delfi.ee
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Liiklusõnnetus Holstres Foto: Lõuna prefektuur

Сегодня в 14:30 произошла авария на 9 км шоссе Вильянди-Рынгу в деревне Холстре в Вильяндимаа, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Двое человек серьезно пострадали.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi, 84-летняя женщина стала совершать поворот направо, но не заметила приближающийся Chrysler. Водитель последнего во избежание столкновения резко свернул на встречку, где столкнулся с грузовиком. Оба транспортных средства в результате лобового столкновения вылетели в кювет.

Все водители были трезвы и имели права соответствующей категории.

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