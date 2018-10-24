ФОТО: В Вильяндимаа столкнулись два автомобиля
Сегодня около половины третьего дня на шоссе Вильянди-Рынгу произошла авария.
Сегодня около половины третьего дня на шоссе Вильянди-Рынгу произошла авария.
По предварительным данным, водитель Audi не пропустил двигавшийся по главной дорогу Citroen, а результате чего произошло столкновение.
Водитель Citroen был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.
Kommunikatsioonijuht
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 20.11.2018
Mere- ja lennuvedude korraldaja
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS OÜ
Tähtaeg: 06.11.2018
Peadirektor
KESKKONNAAMET (RIIGIKANTSELEI)
Tähtaeg: 01.11.2018
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