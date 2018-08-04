04.08.2018, 11:45

ФОТО: В Вильяндимаа сгорели дотла надворные постройки жилого дома


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 18 pilti
Viljandimaal põlesid kõrvalhooned Foto: Kenno Soo

В субботу ночью в 2:38 Центр тревоги получил сообщение, что в Вильяндимаа в волости Мульги в деревне Морна горят надворные постройки жилого дома.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, две деревянных надворные постройки горели открытым пламенем и уже обрушились и были полностью уничтожены. Вдобавок, загорелись большие деревья рядом с надворными постройками и поленница. Их удалось спасти от полного уничтожения. Распространение огня на расположенную рядом баню предотвратили. Опасности для жилого дома не было.

Причина возникновения пожара выясняется.

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