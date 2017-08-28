ФОТО: В Вильяндимаа сгорел автомобиль

В Вильяндимаа в волости Тарвасту в прошлую пятницу из-за неисправности в приборе загорелся автомобиль. Из-за взрыва подушки безопасности на сотню метров отлетела деталь, что подвергло опасности наблюдателей.

В пятницу в 13:11 сообщили, что в волости Тарвасту в деревне Раассилла горит салон автомобиля Audi. До прибытия спасателей произошел взрыв в механизме подушки безопасности, отделившаяся в результате которого круглая деталь сломала подголовник сиденья и пролетела через крышу примерно 100 метров в сторону наблюдателей. К счастью, она ни в кого из них не попала.

Пожар потушили в 13:38. Огонь уничтожил салон автомобиля полностью. По первоначальным данным руководителя спасательных работ, причиной пожара могла стать неисправность в приборе под приборной панелью.