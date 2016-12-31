Водитель Mitsubishi ехал с улицы Лойгу и не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге Mercedes-Benz, в результате чего Mitsubishi врезался в Mercedes сбоку.
В ДТП никто не пострадал.
На место происшествия прибыли как спасатели, так и полиция. Полиция установила, что управлявший Mitsubishi мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Первоначальный результат показал уголовно наказуемое опьянение.
Спасатели устранили угрозу возгорания автомобилей и очистили проезжую часть.
У Mitsubishi не было действующего техосмотра.