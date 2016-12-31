В пятницу вечером около 20:30 произошло ДТП в Вильяндимаа в ВАыхма на перекрестке улиц Таллинна и Лойгу, где столкнулись Mitsubishi, которым управлял алководитель, и Mercedes-Benz.

Водитель Mitsubishi ехал с улицы Лойгу и не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге Mercedes-Benz, в результате чего Mitsubishi врезался в Mercedes сбоку.

В ДТП никто не пострадал.

На место происшествия прибыли как спасатели, так и полиция. Полиция установила, что управлявший Mitsubishi мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Первоначальный результат показал уголовно наказуемое опьянение.

Спасатели устранили угрозу возгорания автомобилей и очистили проезжую часть.

У Mitsubishi не было действующего техосмотра.