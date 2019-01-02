02.01.2019, 14:07

ФОТО: В Вильяндимаа произошло столкновение двух автомобилей, один человек доставлен в больницу

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rus.delfi.ee
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Galerii: 7 pilti
Viljandimaal avarii Foto: Kenno Soo

Сегодня в 8.40 на 82-м километре шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме произошло ДТП — столкнулись два автомобиля.

По первоначальным данным, автомобиль Kia начал обгонять автобус и врезался в ехавший навстречу Mazda. Обе машины в результате столкновения оказались в кювете.

В больницу была доставлена управлявшая Kia женщина. Оба водителя были трезвы.

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