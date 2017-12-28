28.12.2017, 07:10

ФОТО: В Вильяндимаа при пожаре погиб мужчина, ранее прогонявший спасателей

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rus.delfi.ee
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Viljandimaal hukkus tulekahjus inimene
Viljandimaal hukkus tulekahjus inimeneFoto: Kenno Soo

Сегодня в 2:13 ночи спасатели получили сообщение, что на улице Аптеэги в поселке Колгя-Яани в Вильяндимаа горит квартира.

Когда спасатели прибыли на место, языки пламени вырывались из окна квартиры на втором этаже. Во время работ по тушению спасатели обнаружили в квартире тело пожилого мужчины. Дымовой датчик отсутствовал.

По словам спасателей, погибший сидел в кресле, а в комнате горели диван и кресло. От высокой температуры расплавился телевизор, в также розетки в соседних комнатах.

Спасатели-добровольцы неоднократно в различное время пытались попасть в квартиру, чтобы провести проверку, но хозяин их не пускал.

Причина пожара пока неизвестна. Так как погибший был курильщиком, рассматривается версия возгорания из-за сигареты.

Соседи не пострадали. Квартира на этаж ниже получила повреждения от воды.

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