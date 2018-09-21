ФОТО: В Вильяндимаа Peugeot съехал в кювет и перевернулся

По первоначальным данным, управлявший автомобилем мужчина ехал из Навести в сторону Сууре-Яани, когда после поворота потерял управление автомобилем и съехал в кювет. Машина перевернулась и остановилась на крыше. Автомобиль был сильно поврежден, но водитель не пострадал. В машине был только водитель.

Побывавшая на месте происшествия полиция зафиксировала ДТП и организует вывоз автомобиля.