ФОТО: В Вильяндимаа Peugeot съехал в кювет и перевернулся
Сегодня утром произошло ДТП в Вильяндимаа на 1 километре дороги Сууре-Яани — Навести, то есть в волости Пыхья-Сакала в деревне Лыхавере, где Peugeot съехал в кювет и перевернулся через крышу.
Сегодня утром произошло ДТП в Вильяндимаа на 1 километре дороги Сууре-Яани — Навести, то есть в волости Пыхья-Сакала в деревне Лыхавере, где Peugeot съехал в кювет и перевернулся через крышу.
По первоначальным данным, управлявший автомобилем мужчина ехал из Навести в сторону Сууре-Яани, когда после поворота потерял управление автомобилем и съехал в кювет. Машина перевернулась и остановилась на крыше. Автомобиль был сильно поврежден, но водитель не пострадал. В машине был только водитель.
Побывавшая на месте происшествия полиция зафиксировала ДТП и организует вывоз автомобиля.
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