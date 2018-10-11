11.10.2018, 18:59
ФОТО: В Вильяндимаа открытым пламенем полыхает жилой дом
Сегодня в 17:23 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Ууэ-Каристе в Вильяндимаа горит жилой дом.
Сегодня в 17:23 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Ууэ-Каристе в Вильяндимаа горит жилой дом.
Regional information security officer
ALD AUTOMOTIVE EESTI AS
Tähtaeg: 21.10.2018
Müügikonsultant
DAW (TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ)
Tähtaeg: 14.10.2018
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