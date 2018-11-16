ФОТО: В Вильяндимаа ограбили и ранили ножом таксиста, нападавшие задержаны



Их задержали в одной из квартир многоквартирного дома в Паалалинне.

Полиция подтвердила Delfi, что такой инцидент произошел в ночь на пятницу. В волости Пярсти местные жители обнаружили следы крови на асфальте и несколько подозрительных предметов. Прибывший на место патруль посчитал, что это может быть место преступления.

В то же время, в 8:30, поступил вызов, что через Колга-Яани в сторону Вильянди мчится автомобиль, совершающий опасные маневры. Тот же полицейский патруль отправили на его поиски. В 8:50 при виде разыскиваемого Mercedes полицейские дали ему команду остановится, но водитель проигнорировал ее и продолжил мчаться в направлении Вильянди.

По пути Mercedes стал причиной пары ДТП, задев несколько других автомобилей, но не остановился, продолжив путь в сторону улицы Таллинна в Вильянди.

Разыскиваемый Mercedes был обнаружен около 9:00 на парковке театра "Угала" в Вильянди, а свидетели сообщили, что из него вышли трое мужчин и побежали в направлении кладбища. В автомобиле остался 60-летний таксист, на которого напали и ограбили. Таксиста доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Согласно первоначальным данным, на этого таксиста напали в волости Пярсти, где были обнаружены следы крови. Более подробные детали выясняются.

В Вильянди и его округе велись поиски нападавших. Ими являются местные молодые люди, двое из которых известны полиции, а личность третьего выясняется