15.01.2018, 10:52

ФОТО: В Вильяндимаа на пятерых строителей упала металлоконструкция, трое в больнице

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дополнено в 12:10
rus.delfi.ee
EST
Viljandimaal Sürgavere külas on ehitustöödel metallkonstruktsioon viiele inimesele peale
Viljandimaal Sürgavere külas on ehitustöödel metallkonstruktsioon viiele inimesele peale Foto: Kenno Soo

Сегодня утром на стройке в Вильяндимаа в Сюргавере произошел несчастный случай: на пятерых рабочих упала арматурная сетка. Трое — в больнице.

Позже стало известно, что несчастье произошло на стройке хранилища для разжиженного навоза. Пострадавших достали при помощи подъемника еще до прибытия спасателей.

”Близ фермы строился большой чан для навоза, стены которого заливают бетоном. При возведении арматуры сетка упала на строителей, пятеро оказались под ней. Один из них выбрался сам, и поскольку на объекте были и другие люди, сетку подняли краном. Благодаря этому и другие мужчины выбрались”, — рассказала Delfi директор по коммуникации Лыунаского центра спасения Марек Кийк.

В больницу были доставлены трое, пострадавшие были в сознании.

Информация о случившемся поступила в 9:42.

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