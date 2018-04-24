24.04.2018, 21:46

ФОТО: В Вильяндимаа на ферме произошло возгорание в машине для производства опилок


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Вильяндимаа на ферме произошло возгорание в машине для производства опилок
Foto: Kenno Soo

Сегодня примерно в 20:30 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Вильяндимаа, в деревне Вялгита.

В оборудовании по производству опилок произошло возгорание. На место происшествия выехали несколько спасательных команд.

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