ФОТО: В Вильяндимаа на ферме произошло возгорание в машине для производства опилок

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Lava, в который превращают бывшую проходную завода ”Балтиец”, с

актовым залом на втором этаже, прошел Праздник стропил. На нем же стало известно, что центр откроется немного позже, чем предполагали на старте строительства, и если президент ЭР будет жить в Нарве месяц именно осенью, как обещала, то на открытии Vaba Lava ей побывать не удастся.