Вчера утром в волости Каркси в Вильяндимаа две овчарки провалились под лед. На помощь поспешили спасатели со спасательной доской.

Во вторник в 9:35 спасателям поступил вызов в деревню Мури волости Каркси: сообщили, что там две овчарки провалились под лед.

Из-за отсутствия подъезда к озеру машина сотрудников департамента остановилась примерно в километре от места происшествия, и спасатели в полном обмундировании пошли пешком к озеру. Собаки провалились в дырку во льду примерно в 4-5 метрах от берега. Спасатели вытащили их при помощи специальной спасательной доски, и в 10:23 пострадавшие были уже на берегу.

Собак обернули одеждой и на спасательной доске отвезли к машине их хозяина, которая стояла примерно в половине километра от озера, в лесу. Хозяин отвез питомцев в клинику к ветеринару.