ФОТО: В Вильяндимаа автомобиль врезался в дерево, водителя доставили в больницу

По первоначальным данным, автомобиль Mercedes-Benz ехал в сторону Кыо. Водитель потерял управление, съехал в кювет и врезался в дерево. В машине находилось два человека.

Мужчину — водителя — доставили в больницу для прохождения медконтроля. Второй пассажир — женщина — не пострадала. В момент аварии водитель был трезв.