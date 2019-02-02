02.02.2019, 19:17

ФОТО: В Вильяндимаа автомобиль врезался в дерево, водителя доставили в больницу

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rus.delfi.ee
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Galerii: 13 pilti
Viljandimaal sõitis auto vastu puud Foto: Kenno Soo

Сегодня между 16:00 и 17:00 в Вильяндимаа, на 17 километре шоссе Кыо-Колга-Яани произошла авария - машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

По первоначальным данным, автомобиль Mercedes-Benz ехал в сторону Кыо. Водитель потерял управление, съехал в кювет и врезался в дерево. В машине находилось два человека.

Мужчину — водителя — доставили в больницу для прохождения медконтроля. Второй пассажир — женщина — не пострадала. В момент аварии водитель был трезв.

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