17.06.2018, 14:38

ФОТО: В Вильяндимаа автомобиль сбил велосипедистку, потерявшую равновесие

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rus.delfi.ee
EST 5
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Viljandimaal põrkasid kokku jalgrattur ja auto Foto: Kaspar Pokk/Kanal 2

Сегодня в 10.45 в деревне Навести, что в уезде Вильяндимаа, произошло ДТП — столкнулись велосипедистка и автомобиль.

Двигавшаяся со стороны Имавере в направлении Вильянди велосипедистка пропускала грузовик, прижимаясь максимально к обочине, выехав с асфальтового покрытия на гравий, но вернувшись на асфальт не удержала равновесие. Водитель двигавшегося в том же направлении, что и женщина, автомобиля попытался избежать столкновения, но все-таки машина задела велосипедистку зеркалом.

Велосипедистка упала на дорогу и осталась лежать. С учетом того, что на данном участке разрешено развивать скорость до 90 км в час, женщине повезло в том, что не попала под колеса следующего автомобиля, которого, к счастью, в тот момент по дороге не проезжало.

Женщина пострадала, но ее состояние не опасно для жизни.

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