ФОТО: В Вильянди в результате ДТП автомобиль отбросило в столб

Сегодня в первой половине дня произошло ДТП в Вильянди, где столкнулись два автомобиля. В результате удара один из них отбросило в столб.

Около 11 часов произошло ДТП на улице Леола в Вильянди. Согласно первоначальным данным, автомобиль Fiat выехал перед Opel, в результате чего они столкнулись, и Opel отбросило в бетонный столб. Со столба отвалился фонарь.

В автомобилях находились только водители. Скорая помощь их осмотрела, но не обнаружила травм.