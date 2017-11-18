ФОТО: В Вильянди в результате ДТП автомобиль отбросило в столб

Сегодня в первой половине дня произошло ДТП в Вильянди, где столкнулись два автомобиля. В результате удара один из них отбросило в столб.
Около 11 часов произошло ДТП на улице Леола в Вильянди. Согласно первоначальным данным, автомобиль Fiat выехал перед Opel, в результате чего они столкнулись, и Opel отбросило в бетонный столб. Со столба отвалился фонарь.
В автомобилях находились только водители. Скорая помощь их осмотрела, но не обнаружила травм.
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