ФОТО: В Вильянди столкнулись грузовой автомобиль и фургон, водители получили серьезные ранения

Сегодня в 13:25 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Вильяндимаа в Вийратси, где столкнулись фургон Scania и грузовой автомобиль Citroën. Водители транспортных средств получили серьезные травмы и их обоих доставили в больницу Тарту.

По первоначальным данным, 69-летний водитель автомобиля Citroen Berlingo совершал поворот направо, и выехал на дорогу перед автомобилем Scania. Машины получили серьезные повреждения и грузовик съехал в канаву.

Поскольку, по имеющимся на данный момент данным, водитель грузовика не был пристегнут, и потому его травмы оказались гораздо серьезнее, чем если бы он использовал ремень безопасности. Пожилой водитель Citroen также получил травмы.

У пострадавших в больнице возьмут анализы крови, чтобы проверить на трезвость. Для выяснения деталей произошедшего полиция начала производство.

В 15:30 движение на месте происшествия было восстановлено.