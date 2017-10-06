ФОТО: В Вильянди сгорел фургон Ford Transit

Сегодня рано утром в 5:14 спасателям поступило сообщение, что в Вильянди на улице Таллинна горит открытым пламенем фургон Ford Transit.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что фургон находится на закрытой территории и весь в огне. Фургон был полностью уничтожен огнем. Рядом с фургоном был припаркован и другой автомобиль, и он был поврежден жаром. Кончик бокового зеркала и поворотник расплавились.

Спасатели закончили работы по тушению раньше 6 часов.

Причина возникновения пожара выясняется.