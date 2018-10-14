14.10.2018, 13:55

ФОТО: В Вильянди произошел пожар в девятиэтажном доме


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 17 pilti
Viljandis oli tulekahju 9-kordses kortemajas Foto: Kenno Soo

Сегодня в 12:03 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Вильянди в девятиэтажном многоквартирном доме на Рийа маантеэ, 71 пожар.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, верхний коридор девятиэтажного многоквартирного дома был заполнен дымом. На девятом этаже горел электрощиток, который спасатели потушили.

При пожаре никто не пострадал.

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