ФОТО: В Вильянди произошел пожар в девятиэтажном доме

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Сегодня в 12:03 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Вильянди в девятиэтажном многоквартирном доме на Рийа маантеэ, 71 пожар.