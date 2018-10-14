ФОТО: В Вильянди произошел пожар в девятиэтажном доме
Сегодня в 12:03 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Вильянди в девятиэтажном многоквартирном доме на Рийа маантеэ, 71 пожар.
Сегодня в 12:03 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Вильянди в девятиэтажном многоквартирном доме на Рийа маантеэ, 71 пожар.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, верхний коридор девятиэтажного многоквартирного дома был заполнен дымом. На девятом этаже горел электрощиток, который спасатели потушили.
При пожаре никто не пострадал.
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