21.06.2017, 20:20

ФОТО: В Вильянди по проезжей части бегал пьяный мужчина

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rus.delfi.ee
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Viljandis jooksis sõiduteel joobekahtlusega mees kes seadis ohtu nii ennast kui teisi
Viljandis jooksis sõiduteel joobekahtlusega mees kes seadis ohtu nii ennast kui teisiFoto: Kenno Soo

Сегодня около половины четвертого в Вильянди вдоль Рижского шоссе двигался мужчина с подозрением на опьянение, который бегал посреди дороги и подвергал опасности как самого себя, так и водителей.

Несколько горожан сообщили в полицию, что по дороге двигается пьяный мужчина и подвергает опасности как себя, так и других. Полиция нашла мужчину на газоне через дорогу от Männimäe Selver, куда он прилег.

Полиция вызвала на место происшествия и скорую помощь, которая осмотрела мужчину. Насколько известно, повреждений у него не было.

Был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выясняется.

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