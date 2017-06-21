ФОТО: В Вильянди по проезжей части бегал пьяный мужчина

Сегодня около половины четвертого в Вильянди вдоль Рижского шоссе двигался мужчина с подозрением на опьянение, который бегал посреди дороги и подвергал опасности как самого себя, так и водителей.
Несколько горожан сообщили в полицию, что по дороге двигается пьяный мужчина и подвергает опасности как себя, так и других. Полиция нашла мужчину на газоне через дорогу от Männimäe Selver, куда он прилег.
Полиция вызвала на место происшествия и скорую помощь, которая осмотрела мужчину. Насколько известно, повреждений у него не было.
Был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выясняется.
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