ФОТО: В Вильянди открытым пламенем полыхали деревянные сараи
В ночь на пятницу в центр тревоги поступило сообщение о пожаре возле торгового центре Lehola в Вильянди.
В ночь на пятницу в центр тревоги поступило сообщение о пожаре возле торгового центре Lehola в Вильянди.
Прибывшие на место спасатели обнаружили полыхающие открытым пламенем деревянные сараи. Спасатели оперативно потушили возгорание.
В результате случившегося никто не пострадал.
Elektritööde projektijuht
FIRMUS ELEKTER OÜ
Tähtaeg: 13.11.2018
Kasutatud autode keskuse juht
MOLLER AUTO TALLINN (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 09.11.2018
Kaitsepoliitika asekantsler
KAITSEMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 20.11.2018
Müügiesindaja
TBD-BIODISCOVERY (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 15.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.