ФОТО: В Вильндимаа из-за скользкой дороги фура съехала в кювет и загорелась

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что у грузовика Scania после съезда в кювет загорелось колесо. К моменту прибытия спасателей водитель сам потушил возгорание.

Грузовик ехал в гору и почти поднялся, но из-за скользкой поверхности дороги он начал съезжать назад. В итоги прицеп соскользнул в кювет и потянул за собой грузовик.