17.02.2019, 10:50
ФОТО: В Вильндимаа из-за скользкой дороги фура съехала в кювет и загорелась
В пятницу в деревне Пярсти в волости Вильянди грузовик с прицепом съехал в кювет и загорелся.
В пятницу в деревне Пярсти в волости Вильянди грузовик с прицепом съехал в кювет и загорелся.
Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что у грузовика Scania после съезда в кювет загорелось колесо. К моменту прибытия спасателей водитель сам потушил возгорание.
Грузовик ехал в гору и почти поднялся, но из-за скользкой поверхности дороги он начал съезжать назад. В итоги прицеп соскользнул в кювет и потянул за собой грузовик.
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