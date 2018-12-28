28.12.2018, 17:54

ФОТО: В Валгаском уезде рыбаки из Латвии провалились под лед, один утонул

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Валгаском уезде рыбаки из Латвии провалились под лед, один утонул
Päästeamet

В пятницу, 28 декабря, в Валгаском уезде двое рыбаков провалились под лед реки Вяйке-Эмайыги. Одному удалось спастись, второй утонул, передает rus.err.ee.

По данным Спасательного департамента, инцидент случился в деревне Пикасилла: там на берегу реки был обнаружен пожилой мужчина в мокрой одежде и с признаками обморожения.

Пострадавшего доставили в больницу; выяснилось, что это 70-летний рыбак из Латвии. Он рассказал, что приехал на рыбалку вместе со своим товарищем. Под лед провалились они оба, но на берег удалось выбраться только одному из них.

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