ФОТО: В Валгаском уезде рыбаки из Латвии провалились под лед, один утонул

По данным Спасательного департамента, инцидент случился в деревне Пикасилла: там на берегу реки был обнаружен пожилой мужчина в мокрой одежде и с признаками обморожения.

Пострадавшего доставили в больницу; выяснилось, что это 70-летний рыбак из Латвии. Он рассказал, что приехал на рыбалку вместе со своим товарищем. Под лед провалились они оба, но на берег удалось выбраться только одному из них.