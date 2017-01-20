Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 7:42. Из-под крыши здания виднелись языки пламени. Жители четырех квартир самостоятельно покинули здание. Около 11:30 было обнаружено тело одного погибшего.

Прибывшие на место спасатели проверили помещения. Возгорание было очень обширное, что затрудняло поиски. Работы по тушению пожара продолжаются, в качестве дополнительного источника воды используется находящееся в 250 метрах озеро. Дым видно за несколько километров до места происшествия. На месте работают как пожарные, так и добровольцы.

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Старейшина волости Палупера Терье Корсс сказала Delfi, что горит подсобное здание мызного комплекса, находящее через дорогу от главного здания. Под этой же крышей располагается старый хлев и гараж, в другом крыле здания находятся шесть квартир, в пяти из которых проживали люди. Часть квартир приватизирована, часть являются социальными и принадлежат волости. Корсс отметила, что оставшиеся без крова люди размещены либо в других социальных помещениях волости, либо у родственников.

"Слава богу, что погода была спокойной. Страшно подумать, что могло бы произойти, если бы ветер подул не в ту сторону", - сказала живущая неподалеку владелица мельницы Маэ Юске, имея ввиду то, что мог сгореть весь мызный комплекс, а также находящийся через дорогу дом престарелых Хелленурме, где проживают 300 человек.

Причину возгорания выяснит следствие.

rus.delfi.ee
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