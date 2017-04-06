06.04.2017, 13:07

ФОТО: В Валга в ходе строительных работ нашли гранаты

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rus.delfi.ee
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Käsigranaadid F-1
Käsigranaadid F-1Foto: Päästeamet

Лыунаский спасательный центр сообщил, что вчера в городе Валга на улице Рийа в ходе строительных работ нашли две ручных гранаты F-1.

Саперы уничтожили находки.

Саперы напоминают, что, найдя разрывной снаряд, нельзя его трогать. От находки следует отойти подальше и сразу сообщить о ней по номеру 112. Все разрывные снаряды произведены в военных целях и предназначены для убийства, для нанесения травм или больших разрушений.

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