ФОТО: В Валга в ходе строительных работ нашли гранаты

Лыунаский спасательный центр сообщил, что вчера в городе Валга на улице Рийа в ходе строительных работ нашли две ручных гранаты F-1.

Саперы уничтожили находки.

Саперы напоминают, что, найдя разрывной снаряд, нельзя его трогать. От находки следует отойти подальше и сразу сообщить о ней по номеру 112. Все разрывные снаряды произведены в военных целях и предназначены для убийства, для нанесения травм или больших разрушений.