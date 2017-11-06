06.11.2017, 13:10

ФОТО: В Тюри загорелось находящееся возле газовой автозаправки складское здание


rus.delfi.ee
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ФОТО: В Тюри загорелось находящееся возле газовой автозаправки складское здание
Fotod: Kaspar Pokk / Kanal 2

Сегодня ночью в 1:23 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Вяэтса в волости Тюри, где горел принадлежащий местному сельскохозяйственному производству склад.

По прибытию спасателей крыша старого здания была полностью охвачена огнем и вскоре провалилась.

Неподалеку от места возгорания находятся другие здания и газовая автозаправка, но пожарным удалось предотвратить распространение огня.

Более точные обстоятельства случившегося выяснит следствие. В качестве одной из версий называется поджог.

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