09.01.2019, 07:37
ФОТО: В Тюри сегодня утром произошел пожар. Вероятная причина — поджог
В среду в 3.52 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Тюри полыхает заброшенный двухэтажный дом.
В среду в 3.52 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Тюри полыхает заброшенный двухэтажный дом.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, крыша уже была практически уничтожена огнем, языки пламени вырывались и из окон. Люди и соседние дома от пожара не пострадали.
По предварительной версии, причиной пожара, скорее всего, был поджог, так как в заброшенном здании отсутствовало электричество.
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