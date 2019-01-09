ФОТО: В Тюри сегодня утром произошел пожар. Вероятная причина — поджог

Когда спасатели прибыли на место происшествия, крыша уже была практически уничтожена огнем, языки пламени вырывались и из окон. Люди и соседние дома от пожара не пострадали.

По предварительной версии, причиной пожара, скорее всего, был поджог, так как в заброшенном здании отсутствовало электричество.